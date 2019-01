Finale im Dschungelcamp: Und der Herr ließ endlich Hirn regnen

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Mit dem Dschungelcamp verhält es sich ein bisschen wie mit der Fußball-WM. Richtig unterhaltsam ist es in der Vorrunde. Da sind alle noch da, der eine oder andere will sich in den Mittelpunkt spielen, es wird noch kaum taktiert.

Spätestens im Finale herrscht bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" eine triste Atmosphäre: Als ob die Party schon gelaufen ist, und die letzten drei, die noch wach sind, früh am Morgen noch in der WG herumhängen. Die Positionen sind längst bezogen, das Publikum hat seinen Favoriten. Man hat das Gefühl, da wird nebenbei schon alles abgebaut, selbst die Gagschreiber scheinen schon im Urlaub zu sein.

Die letzten Drei in der Dschungel-WG auf RTL hießen am Samstag Evelyn Burdecki, Felix van Deventer und Peter Orloff.

Streithanseln draußen

Die beiden Streithanseln Chris Töpperwien und Bastian Yotta waren vor dem Finale bereits ausgeschieden. Wer Zwietracht sät, bekommt zwar Aufmerksamkeit, aber nicht immer viele Anrufe. Zuerst musste der Currywurst-Mann Töpperwien gehen, dann „Adam und Eva“-Teilnehmer Yotta. Offenbar kam Yottas ranziger Strandanimatoren-Charme noch etwas besser beim Publikum an als Töpperwiens peinliche Forderung an RTL, ihm eine neue blaue Sonnenbrille zu besorgen.

In der Rückblende sagte Töpperwien, der laut Bild.de nur "'ne kleine Wurst" im US-Business ist: Er werde noch "richtig für 'ne Schlagzeile sorgen", wenn „Pappnase“ Yotta noch mal „das Maul aufmacht“. Yotta wiederum erklärte sein späteres Ausscheiden mit dem besseren Karma, über Töpperwien flötete er: „Wenn er so weitermacht, wird ihn das auch einholen. Vielleicht lernt er seine Lektion.“

Gelegenheit zum Austausch von Freundlichkeiten haben die mieselsüchtigen Herren schon Sonntagabend bei der Wiedersehens-Show auf RTL.