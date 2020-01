Dschungelcamp 2020: Wer ist Elena Miras?

Elena Miras wurde 1992 in der Schweiz geboren und wuchs dort mit einer Schwester und einem Bruder auf. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Friseurin, danach folgte eine Weiterbildung zur Bürokauffrau. "Ich gehe in den Dschungel, weil ich möchte, dass die Menschen mich sehen, wie ich wirklich bin und mich einmal 24 Stunden erleben. Dass ich eine Kämpferin bin und etwas trotzdem mache und nicht sofort aufgebe, obwohl es mich anekelt. Dass sie sehen, dass ich mehr draufhabe, als alle denken", so Miras gegenüber RTL.

Die Schweizerin wurde in Deutschland 2017 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel der Reality-Show " Love Island" "bekannt". Angst hat sie eigenen Aussagen zufolge "vor Insekten jeglicher Art". "Ich habe schon vor einem Moskito Angst", so die 27-Jährige, die angibt, im Dschungel auch nicht vor Diskussionen zurückzuschrecken. "Ich raste aus, wenn mir etwas nicht passt. Vielleicht bin ich einfach schnell von null auf hundert", so Miras. Insbesondere, wenn jemand etwas gegen ihre Tochter (1) sagt, werde sie schnell wütend. Ihr Kind bleibt während der Dreharbeiten aber zuhause: "Die Reise ist einfach zu lang. Da kann sie nicht mitkommen. Ich will ihr das nicht antun. Sie geht zu meinen Eltern und wird dort zwei Wochen bleiben."