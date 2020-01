Dschungelcamp 2020: Wer ist Claudia Norberg?

Die Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler wurde 1970 geboren. Im Juni 2016 waren beide nach Florida ausgewandert, Ende 2018 wurde ihre Trennung bekannt. "Ich gehe natürlich wegen des Geldes in den Dschungel. Dann ist es eine wahnsinnige Erfahrung im Leben, die man normalerweise niemals eingehen würde. Man wird komplett aus seinem Umfeld und aus seiner Komfortzone gerissen", so Norberg gegenüber RTL.

Ihren Exmann will sie im Dschungel auch thematisieren: "Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden", so Norberg.

Von ihrer Gage will sie sich in erster Linie ein neues Leben aufbauen. "Ich habe nicht nur meinen Mann verloren, sondern auch meinen Job. Ich habe Micha mit meiner Arbeitskraft zugearbeitet. Für ihn arbeiten, geht auch nicht mehr, weil natürlich zu viele Gefühle mit im Spiel sind. Deswegen bin ich dabei mir ein neues Leben aufzubauen und da wäre es schön, wenn ich etwas Startkapital hätte. Durch die Selbstständigkeit bin ich insolvent. Ich hatte 15 Jahre eine Firma, mit der ich auch Michael unterstützt habe. Das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt und dann musste ich aufgeben. Durch die Teilnahme am Dschungel habe ich auch da die Möglichkeit zuzuarbeiten und meine Schulden abzubezahlen", sagt sie.

Am meisten Angst hat sie nicht etwa vor Kakerlaken oder sonstigem Getier, sondern "vor sich selbst". "Weil ich nicht weiß, wie ich bin. Wie ich wirklich bin, wenn ich aus dem Leben rausgerissen werde. Ungewöhnliche Atmosphäre, wenig Nahrung und noch elf Charaktere, die man nicht kennt", so Norberg.