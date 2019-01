Dschungelcamp: Wie bei den Ekelprüfungen geschummelt wird

Fermentierte Eier, Tierhoden, Kakerlaken - für die Teilnehmer der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" stellen vor allem die Ekel-Gerichte eine große Herausforderung dar. Doch sind die Ekelprüfungen im Dschungelcamp wirklich so grauslich, wie uns der Sender glauben lässt?

Enthüllt: So wird bei den Ekelprüfungen getrickst

Die Bild-Zeitung will herausgefunden haben, dass die Kandidaten bei den Challanges in Wahrheit gar nicht so viel zu befürchten haben. Denn bei der Zubereitung der vermeintlichen Ekelspeisen soll mit allen Mitteln getrickst werden. Ein Team von britischen Köchen soll dafür sorgen, dass die Gerichte zwar möglichste abstoßend aussehen, aber nicht all zu schlimm schmecken sollen. So bestehe der gefürchtete Kotzfrucht-Drink größtenteils aus Milch und Wasser und soll nur einen sehr geringen Teil der stinkenden Frucht Durian enthalten. Fleisch werde hingegen so lange gekocht und bearbeitet, bis es nach nichts mehr schmecke.

Doch auch bei den anderen Prüfungen, bei denen sich die Teilnehmer durch Hindernisparcours kämpfen müssen, soll geschummelt werden. So sollen teilweise künstliche Spinnweben verwendet werden, die laut Ex-Kandidaten nach Zucker schmecken. Bei dem angeblich stinkenden Schleim handle es sich um harmlosen Spielzeug-Schleim. Auch von den Tieren im Camp gehe keine Gefahr aus: Krokodilen würden aus Sicherheitsgründen die Schnauzen zugebunden werden, während australische Wasserspinnen und Skorpione nur selten zubeißen.