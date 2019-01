Jenny Frankhauser: Wie sie vom Dschungelcamp profitiert hat

Die amtierende Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26) gewann die 12. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wenn am Freitag die neuen Kandidaten in den australischen Busch ziehen, wird auch sie das Geschehen am Fernseher mit verfolgen.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet sie, auf welche Stars sie sich besonders freut - und welche Tipps sie ihnen gibt.

Jenny Frankhauser: Was nach dem Camp geschah

Jenny Frankhauser war nach dem Dschungelcamp ein halbes Jahr täglich auf Autogrammstunden- und Clubtour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zwischendurch ergaben sich TV-Projekte für die Halbschwester von Daniela Katzenberger. Auch an ihrem Online-Shop und YouTube Kanal arbeitete die Gewinnerin.