Für ihre Teilnahme beim Dschungelcamp sind schon ordentliche Gagen ( 170.00 Euro für Ochsenknecht ) für die C- und D-Promis geflossen, jetzt versuchen die strauchelnde Schlagersängerin Tina York, Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser oder "DSDS"-Zweiter Daniele Negroni auch nach der TV-Show Geld mit ihren "15 Minuten Ruhm" zu machen.

4000 Euro für einen Disco-Auftritt

Die Bild hat errechnet, was die Ex-Camper aktuell wert sind und wie viel Geld sie für diverse Auftritte verlangen können. Die Gage von Dschungelkönigin Jenny Frankhauser hat sich nach dem Gewinn der Ekel-Show prompt verdreifacht, so ihr Manager Thomas May. "Mit Auftritten in Discos und Einkaufszentren kann sie zwischen 4000 und 5000 Euro pro Auftritt verdienen." Außerdem ist eine Reality-Show geplant und Jenny will Schlager singen. In mehr als 50 Discos und Clubs ist sie schon gebucht. Das würde eine Mindestsumme von 200.000 Euro bedeuten.

1500 Euro

Giuliana Farfalla ist schon vorzeitig aus dem Dschungel geflohen und wurde von Teilnehmern und Moderatoren danach heftig kritisiert. So berechnend wie das Transgender-Model sei noch niemand im Camp gewesen, so Moderatorin Sonja Zietlow. Sympathiepunkte konnte Farfalla keine sammeln, aber eine geschätzte Gage von 1500 Euro pro Auftritt auf einem roten Teppich soll's noch geben.

Ebenfalls 1500 Euro für einen Auftritt können demnach auch die eher unscheinbare Sandra Steffl oder Sänger Sydney Youngblood verlangen.

Auch für den coolen Ex-Kicker Ansgar Brinkmann oder Society-Lady Tatjana Gsell gibt es überraschenderweise nicht mehr als 1500 Euro. Gsell will sich nun mit ihrer Buch-Biografie etwas Kleingeld dazuverdienen.

2000 Euro

Natascha Ochsenknechts Marktwert hat sich durch das Dschungelcamp nicht erhöht. Sie kann 2000 Euro veranschlagen.

In die Liga der C-Promis hat sich mit der Show aber Bachelor-Kandidatin Kattia Vides katapultiert. Sie will Ballermann-Sängerin werden. 2000 Euro Gage winken ihr.

David Friedrich will als Instagram-Influencer durchstarten und erhält für einen Auftritt aktuell auch geschätzte 2000 Euro.

2500 Euro

Matthias Mangiapane winkt eine Reality-Show mit seinem Verlobten, den er bald im TV heiraten wird. 2500 Euro Gage gibt's für ihn.

3000 Euro

Sie war der Liebling im Dschungel. Die schon längst abgeschriebene Schlagersängerin Tina York ist dank dem Camp zurück im Medienzirkus und verdient nun 3000 für ihr Erscheinen auf Events.

Das verdient auch "DSDS"- und "Dschungelcamp"-Zweiter Daniele Negroni.

Die Ekel-Show scheint sich also für fast alle - zumindest finanziell - ausgezahlt zu haben.

