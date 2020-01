Dschungelcamp 2020 Kandidaten: Die zwölf neuen "Stars" im Überblick

Sonja Kirchberger (55)

Sonja Kirchberger, geboren 1964 in Wien, hat eine zehnjährige Ausbildung in klassischem Tanz und Schauspiel-, Sprech- und Gesangsunterricht in Los Angeles hinter sich. Die Hauptrolle in Robert van Ackerens "Die Venusfalle" bescherte der Schauspielerin ebendiesen Spitznamen. Seitdem war sie in Haupt-, Neben- oder Gastrollen in Krimis, Komödien oder Kinodramen zu sehen. Sonja Kirchberger lebt auf Mallorca und hat dort 2014 ihr eigenes Restaurant "Petit Ca´n Punta Port" eröffnet. Warum sie an der Sendung teilnimmt? "Ich habe den Dschungel lange beobachtet und bin ein großer Fan. Es ist das tausendprozentige Detox-Programm. Du kriegst ein Minimum an Nahrung, du kriegst keine Fette und auch keinen Zucker. Deine Nerven liegen in kürzester Zeit blank, ob du möchtest oder nicht. Du entgiftest komplett , so Kirchberger gegenüber RTL.