Das waren die ekelhaftesten Dschungelcamp-Prüfungen

Im Rennen um den Titel Dschungelkönig oder -königin mussten die Stars so einiges über sich ergehen lassen. In 15 Jahren war für das Dschungelcamp vor allem für die ekelerregenden Prüfungen bekannt.

Zuschauer brauchen einen starken Magen

Im Laufe der vergangenen zwölf Staffeln mussten die Kandidaten lebende Insekten, Geschlechtsteile oder bestimmte Körperflüsigkeiten von Tieren verspeisen. Vor laufenden Kameras mussten die Kandidaten allerhand Grausliches essen, wobei einem sogar als Zuschauer der Magen flau werden könnte.

Auch in der neuen Staffel werden sich die Kandidaten und Kandidatinnen in der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" wieder Herausforderungen stellen und an ihre persönlichen Grenzen gehen.