Dschungelcamp 2020: Wer ist Anastasiya Avilova?

Anastasiya Avilova erblickte 1988 in der Ukraine das Licht. Bisher arbeitete sie unter anderem als Kassiererin in einem Baumarkt und im Büro eines Krankenhauses. In der Dating-Show "Catch the Millionaire" ging sie 2013 als Siegerin hervor. Im Jahr 2014 sorgte sie wegen einer angeblichen Affäre mit Männermodel Marcus Schenkenberg für Schlagzeilen. "Ich gehe, wie alle, in den Dschungel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin nicht so mega bekannt, deswegen ist es für mich lediglich ein Sprungbrett. Ich habe die Möglichkeit, mich als Persönlichkeit zu zeigen. Nicht nur als hüpfendes Bunny, wie ich mich immer zeige", so Avilova gegenüber RTL.

Kurz vor Staffelstart wendete sich die 31-Jährige an die Öffentlichkeit und gestand, dass sie von einer Person, die sie namentlich nicht nennt, unter Druck gesetzt wird. Es gäbe jemanden, der ihr "seit längerem sehr unangenehme Nachrichten schreibt", sagte sie in einer Instagram-Story. Vor acht Jahren sei sie vesehentlich in eine für sie stets unangenehme Situation gekommen. Ohne zu wissen, was tatsächlich von ihr verlangt werden würde, unterzeichnete sie damals einen Vertrag, der sie verpflichtete, in einem Erotikfilm mitzuwirken. Ihr damaliger Ehemann habe sie des Geldes wegen gedrängt, trotz ihrer Zweifel mitzumachen. Avilova betonte dabei, dass es sich nicht um einen Pornofilm gehandelt habe. Das öffentliche Statement sollte sie nun von ihrem Druck befreien, so Avilova.