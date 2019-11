Rekord-Gage für Caitlyn Jenner im britischen TV-Dschungelcamp

Mit Spinnen, Schlangen, Kakerlaken und anderem Getier darf sich das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, Caitlyn Jenner, bald herumschlagen. Sie macht bei der britischen Version des Dschungelcamps "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here" mit. Und das ist für sie absolut kein Neuland, nahm sie doch schon 2003 (damals noch als Bruce Jenner) bei der amerikanischen Ausgabe des TV-Formats teil.

Laut der britischen Zeitung "The Sun" soll Jenner heuer eine Rekord-Gage von über einer halben Million Euro bekommen. Im Vergleich soll das weit mehr sein, als die anderen Camper kriegen. In der britischen Version werden die Prämien der Stars aber an wohltätige Organisationen gespendet.

Am meisten Angst hat sie übrigens vor den anderen Camp-Teilnehmern: "Das ist viel schwieriger als mit giftigen Schlangen auskommen zu müssen. Man kann sich vor den anderen nicht zurückziehen. Das wird das Allerschwierigste für mich."