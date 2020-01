Mausi Lugner übers Dschungelcamp: "Es war abartig, was sich da abgespielt hat"

Das Dschungelcamp ist derzeit fast in aller Munde. Fans können es kaum erwarten, dass es am Freitag endlich wieder losgeht, Kritiker wollen, dass es aufgrund der verheerenden Buschbrände in Australien, gar ganz abgesagt wird. Das hat RTL aber nicht vor. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden zwar verschärft, das obligatorische Lagerfeuer wird nur mehr mit Gas betrieben und geraucht darf auch nur mehr in einem ganz bestimmten Bereich werden, aber ansonsten wird das Ekel-Camp durchgezogen.

Christina Lugner erinnert sich an ihre schwere Camp-Zeit

Die 12 Kandidaten, mehr oder weniger bekannt aus Film, Funk, und vorzugsweise Trash-Fernsehen, sind bereits in Australien gelandet und bereit für den Einzug. Eine, die ganz genau weiß, was da auf die Dschungelcamper zukommt, ist Christina "Mausi" Lugner. 2008 war sie als Ersatz in Australien, 2009 dann wirklich als Kandidatin in der TV-Show. Und das Ganze ist wahrlich, abgesehen von Kotzfrucht oder Schafshoden, kein Zuckerschlecken.