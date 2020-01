Dschungelcamp 2020: Wer ist Raúl Richter?

Raúl Richter wurde durch die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Zudem arbeitet er als Synchronsprecher und nahm auch an TV-Shows wie " Let's Dance" teil. Neuerdings ist er einer der Hauptprotagonisten in der Webserie "Singles Diaries". Warum er an der Sendung teilnimmt? "Es ist ein Abenteuer, es ist natürlich eine Gage, die man bekommt, und es ist in gewisser Weise ein Job, den man erfüllt", so Richter gegenüber RTL. Zudem möchte er die mediale Aufmerksamkeit das gesamte Jahr über nutzen. Nach Australien begleitet wird Richter von seiner Freundin, der 23-jährigen Erzieherin Vanessa Schmitt.