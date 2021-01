"Dschungelshow" 2021: Wer ist Mike Heiter?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Influencer und Reality-TV-Persönlichkeit Mike Heiter (28).

Wer ist Mike Heiter?

Mike Heiter wurde am 13. Mai 1992 im deutschen Essen geboren und ist dort aufgewachsen. Bekannt wurde er im Jahr 2017 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel "Love Island". Auch in "Das Sommerhaus der Stars" war er mit seiner damaligen Partnerin Elena Miras zu sehen, die Staffel aus dem Jahr 2019 gewannen sie auch.