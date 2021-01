"Dschungelshow" 2021: Wer ist Djamila Rowe?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Society-Persönlichkeit Djamila Rowe (53).

Wer ist Djamila Rowe?

Djamila Rowe, geboren am 1. August 1967, wurde durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland bekannt. Daraus entstand ein landesweites Medienecho, sowie Auftritte in TV-Sendungen wie "Die Alm", "Big Brother" und "TV total".