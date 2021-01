"Dschungelshow" 2021: Wer ist Filip Pavlovic?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic (26).

Wer ist Filip Pavlovic ?

Filip Pavlovic ist 1994 in Hamburg zur Welt gekommen, wo er nach wie vor lebt. Über sich selbst sagt er, im Leben nicht immer richtig gehandelt zu haben.