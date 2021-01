"Dschungelshow" 2021: Wer ist Lars Tönsfeuerborn?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30).

Wer ist Lars Tönsfeuerborn ?

Lars Tönsfeuerborn lebt mit seinem blinden Hund Gizmo in Düsseldorf und arbeitet als Podcaster und Unternehmer. Er setzt sich für die Sichtbarkeit der queeren Community, für Sexpositivity und das Thema seelische Gesundheit ein.

Angefangen hat er mit seinem Podcast "schwanz & ehrlich" im September 2018, dort spricht er mit seinen Kollegen Mirko und Micha über Sex. In nur einem Jahr wurde der Podcast zum erfolgreichsten queeren Podcastformat im deutschsprachigen Raum.