"Dschungelshow" 2021: Wer ist Christina Dimitriou?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Reality-Star Christina Dimitriou (29).

Wer ist Christina Dimitriou?

Mit 17 Jahren begann Dimitriou eine Ausbildung im Kosmerikbereich. Schließlich ging es für sie drei Jahre nach Griechenland, in ihre Heimatstadt Igoumentisa.

Dort habe sie den Drang verspürt, ihre ursprünglichen Wurzeln und die Kultur zu entdecken, da ihre Eltern aus Griechenland stammen und sie in Dortmund geboren und aufgewachsen ist. In Griechenland war sie auf selbstständiger Basis als Make-Up- und Hairstylistin tätig.