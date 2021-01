"Dschungelshow" 2021: Wer ist Bea Fiedler?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch "Schauspielerin Bea Fiedler (63).

Wer ist Bea Fiedler ?

Bea Fiedler wurde am 28. Juni 1957 im deutschen Duisburg geboren. Als gelernte Friseurin begann Fiedler im Alter von 17 Jahren eine Karriere als Fotomodell. Innerhalb kurzer Zeit avancierte sie zu einer gefragten Darstellerin in Sexkomödien und wurde vor allem durch ihre Auftritte in den späteren Folgen der Filmreihe Eis am Stiel bekannt. In knapp zwanzig Filmen war Bea seit Mitte der 70er Jahre zu sehen.