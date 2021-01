"Dschungelshow" 2021: Wer ist Frank Fussbroich?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Reality-Urgestein Frank Fussbroich (52).

Wer ist Frank Fussbroich?

Der gelernte Betriebsschlosser und TV-Star Frank Fussbroich wurde 1968 geboren. Seinen Kultstatus erlangte er durch die erste deutsche TV-Doku-Soap "Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie", die in den 90er Jahren im WDR ausgestrahlt wurde. Dort verfolgte halb Deutschland in den Jahren 1989 bis 2001 die alltäglichen Herausforderungen von ihm und seinen Eltern Fred und Annemarie (Annemie).

Erste berufliche Schritte machte Frank Fussbroich in der väterlichen Firma als Betriebsschlosser, im späteren Verlauf seiner beruflichen Laufbahn wechselte er jedoch mehrmals den Job. Derzeit ist er als Verkäufer von Sesseln im Außendienst tätig.