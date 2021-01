"Dschungelshow" 2021: Wer ist Zoe Saip?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch die Österreicherin Zoe Saip (21), die Reality-TV-Fans ein Begriff sein dürfte.

Wer ist Zoe Saip?

Bekannt wurde Zoe Saip, die am 12. August 1999 in Baden bei Wien geboren und aufgewachsen ist, durch ihre Teilnahme an der 13. Staffel von "Germany’s next Topmodel by Heidi Klum“. Dabei fiel sie sofort durch ihre emotionalen Ausbrüche auf – vor allem ihr radikales Umstyling oder der Streit mit ihrer ehemals besten Freundin Victoria blieb vielen Zuschauern in Erinnerung.