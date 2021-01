"Dschungelshow" 2021: Wer ist Xenia von Sachsen?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Society-Persönlichkeit Xenia von Sachsen (34).

Wer ist Xenia von Sachsen?

Schon als Teenager nahm Xenia Florence Gabriela Sophie Iris Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen - so ihr kompletter Name - an mehreren TV-Reality-Formaten teil.

Xenia gewann die erste Ausgabe von "Das Sommerhaus der Stars", damals noch an der Seite ihres Ex-Freundes mit dem sie auch den gemeinsamen Sohn Taro hat. Trotz Xenias klangvollem Adelstitel hat die Wahl-Berlinerin nicht allzu viel mit den Blaublütlern am Hut.

Xenia erhält trotz ihrer adligen Herkunft keine Apanage - das ist eine regelmäßige Zahlung für nicht regierende Adelsmitglieder, die damit ein standesgemäßes Leben finanziert bekommen. Geld, das Xenia sicher brauchen könnte, aber: "Ich bin kein Mensch, der sich in einer Welt voller Geltungssucht, Abgehobenheit oder Selbstverliebtheit verlieren will. Status muss man sich erarbeiten, da wird man nicht reingeboren", findet sie.