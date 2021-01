"Dschungelshow" 2021: Wer ist Lydia Kelovitz?

Nach der Corona-Absage des regulären "Dschungelcamps" hat sich RTL Ersatz daheim in Deutschland überlegt. Die Sendung wird heuer "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" heißen und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin hervorbringen, der oder die sich einen Platz im nächsten regulären "Dschungelcamp" 2022 in Australien sichern kann. Unter den diesjährigen Teilehmern und Teilnehmerinnen befindet sich auch Sängerin Lydia Kelovitz (30).

Wer ist Lydia Kelovitz?

Lydia Kelovitz wurde 1990 geboren. Sie absolvierte eine Lehre zur Versicherungs- und Bankkauffrau. Aktuell arbeitet sie im Backoffice bei einer Versicherung in Wien. Ihr großer Traum: in der Musik- und Show-Welt Fuß zu fassen. Bereits veröffentlichte Singles floppten aber.