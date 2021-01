Aufregung um "Dschungelshow"-Kandidatin: Überraschungsteilnehmer ersetzt Nina Queer

"Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst 'Hitler-Transe' nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten. Dies haben wir im entsprechenden Vorgehen bei DSDS klar gezeigt. Hier gibt es keine Grauzone. Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als bloße Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten", so RTL-Geschäftsführer Jörg Graf.

Die Berliner Dragqueen, Entertainerin und Buchautorin Nina Queer (35) musste sich 2017 Rassismus-Vorwürfen stellen zu ihren Aussagen in Zusammenhang mit einem homophoben Angriff in Kreuzberg, von denen sie sich anschließend distanziert hat.