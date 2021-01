Dschungelshow: Kandidatin fliegt nach Regelbruch raus

Die nächsten "Dschungelshow"-Halbfinalisten stehen fest: Der deutsche Podcaster Lars Tönsfeuerborn und die ehemalige DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz konnten sich dank Zuschauer-Anrufen einen Platz im Halbfinale sichern. Für die 63-Jährige Bea Fiedler, bekannt aus der Filmreihe "Eis am Stiel", ist der Traum von einem Ticket ins Dschungelcamp 2022 am 6. Tag der Ersatz-"Dschungelschow" geplatzt. Die diesjährige Showreihe wird in einem Kölner Studio aufgezeichnet.