Der eigentliche Dschungelcamp-Star: Wer ist Dr. Bob wirklich?

Geboren wurde Robert "Bob" McCarron 1950 in London. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau in Australien. Seine Karriere in der Film- und TV-Welt begann er 1977 - als Maskenbildner. Unter anderem stellte er Prothesen für Peter Jacksons ("Der Herr der Ringe") Horrorstreifen "Braindead" her. 2000 war Dr. Bob medizinischer Leiter der Eröffnungs- und Abschlussfeier bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney.

Kraft in Corona-Zeiten bekomme er durch seinen Sport und ein ausgeglichenes Mindset: "Ich praktiziere seit meinem 13. Lebensjahr Kampfkunst und versuche so gut ich kann, immer das Beste von allem zu denken und positives Denken zu üben", so Dr. Bob gegenüber RTL. "Die Menschen müssen ihre Gefühle mit ihrer Familie und mit Freunden offen und ehrlich teilen oder sich bei Bedarf professionell beraten lassen: Wir alle sind von diesem Virus betroffen, auch wenn wir ihn selbst nie bekommen."

(Fast) alles anders im Dschungencamp 2021

Als Moderatoren sind wie üblich Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) dabei. Zudem wird es Prüfungen geben, von denen man annehmen kann, dass sie würdige Nachfolger für Disziplinen wie Känguru-Hoden-Verspeisen oder Fleischabfall-Wühlen sein werden.