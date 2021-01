Kannibalismus-Skandal: Armie Hammer bricht sein Schweigen

Der Name Armie Hammer ging vergangenes Wochenende in den sozialen Medien viral, als eine Reihe von verstörenden Nachrichten geleakt wurde, die der Schauspieler mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen über Kannibalismus und andere Themen gesprochen wird. Die durchgesickerten privaten Nachrichten, die angeblich von Hammers Instagram-Account aus verschickt worden sein sollen, enthalten verstörende Berichte über sexuelle Handlungen und Kannibalismus, sowie die Meldung: "Ich bin zu 100% ein Kannibale."

Böser Online-Angriff gegen Armie Hammer

Laut Just Jared äußerten zahlreiche User, die davon ausgehen, sie seien ein Fake, Zweifel an der Echtheit der Nachrichten. Im Internet kursierende Screensots der vermeintlich privaten Nachrichten des "Call Me By Your Name"-Stars sorgten dennoch für wilde Spekulationen.