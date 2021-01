Armie Hammer: Verstörende Kannibalismus-Nachrichten geleakt

Der Name "Armie Hammer" sorgte am Sonntag in den sozialen Medien für Wirbel, als eine Reihe von verstörenden Nachrichten geleakt wurde, die der Schauspieler mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen über Kannibalismus und andere Themen gesprochen wird.

Böser Streich? Verstörende Nachrichten geleakt

Die durchgesickerten privaten Nachrichten, die angeblich von Hammers Instagram-Account aus verschickt worden sein sollen, enthalten verstörende Berichte über sexuelle Handlungen und Kannibalismus, sowie die Meldung: "Ich bin zu 100% ein Kannibale."

Ob die Nachrichten wirklich von Hammer verfasst wurden, wurde nicht bestätigt. Laut Just Jared äußerten zahlreiche User, die davon ausgehen, sie seien ein Fake, Zweifel an der Echtheit der Nachrichten. Es wurden Screenshots im Internet verbreitet, die inzwischen wieder entfernt wurden.

Der 34-jährige "Call Me By Your Name"-Star hatte bereits 2017 ähnliche Schlagzeilen gemacht, nachdem er eine Reihe von Tweets gelikt haben soll, die sich mit Bondage und vergleichbaren sexuellen Praktiken befassten.

Die Echtheit der angeblich geleakten Nachrichten des Hollywoodstars bleibt zweifelhaft. In den sozialen Medien gingen die Schlagzeilen um den frischgetrennten Hammer dennoch viral. Auf Twitter sorgten die kursierenden Kannibalismus-Nachrichten für wilde Spekulationen. Auch wenn die wenigsten Nutzer zu glauben scheinen, dass sie wirklich dem Schauspieler zuzuschreiben sind, wunderten sich User, ob Hammer möglicherweise ein Vampir oder ähnliches sei.