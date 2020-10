"Call Me by Your Name"-Star Armie Hammer: Sorgerechtsstreit geht vor Gericht

Und wieder einmal endet eine scheinbar "perfekte" Hollywood-Ehe vor Gericht: Nachdem Armie Hammers Ehefrau Elizabeth Chambers im Juli nach zehn Jahren Ehe und dreizehn Jahren Beziehung die Scheidung eingereicht hatte, wird der Streit um die zwei gemeinsamen Kinder nun vor einem Richter ausgetragen.

Armie Hammer kämpft um gemeinsames Sorgerecht

Wie das US-Magazin People berichtet, soll der "Call Me by Your Name"-Star nun das gemeinsame Sorgerecht beantragt haben. Chambers soll sich mit Tochter Harper Grace (5) und dem dreijährigen Sohn Ford Douglas Armand derzeit auf den Cayman Inseln in der Karibik befinden, wo sie zusammen mit Hammer zu Beginn des Lockdowns noch gemeinsam ihre Quarantäne verbracht hatte. Hammer ist in der Zwischenzeit nach Los Angeles zurückgekehrt, wo er nach der Trennung bei einem Freund untergekommen ist - nachdem er vorübergehend ohne Wohnung dastand.