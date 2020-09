"Call Me By Your Name"-Star steht nach Trennung ohne Wohnung da

US-Schauspieler Armie Hammer hat es gerade nicht leicht. Erst im Juli machten er und seine Ehefrau Elizabeth Chambers ihre Trennung bekannt. Seitdem scheint der "Call Me By Your Name"-Star ohne Wohnung dazustehen. Auf Instagram gab er nun an, bei einem Freund untergekommen zu sein und diesem auch beruflich unter die Arme zu greifen - allerdings anders, als man es erwarten würde.