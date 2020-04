Zum Heulen schön: Die besten Filme, die zu Tränen rühren

Nachdem man derzeit bekanntlich nicht ins Kino gehen kann, muss man die großen Gefühlsbäder zu Hause nehmen. Wer Lust auf einen „good cry“ hat, wird nicht zuletzt auf Streamingplattformen wie Netflix fündig. Dort lässt es sich mit profilierten Dramen weinen – oder zumindest mit den Tränen kämpfen.

Die erste große Liebe und alles vernichtender Liebeskummer ist ein Dauerbrenner im Filmgeschäft. „Call Me By Your Name“ (2017) von Luca Guadagnino erzählt eine zärtliche Coming-of-Age-Geschichte in der gepflegten Atmosphäre eines italienischen Landhauses. Der immer hinreißende Timothée Chalamet ist Elio, Sohn eines US-Professors, der mit seiner Familie die Ferien in Italien verbringt.

Der 17-Jährige genießt die Sommertage, umso mehr, als der neue Assistent seines Vaters in Form des knackigen Armie Hammer auftaucht. Die beiden jungen Männer verleben schwebende Tage der Verliebtheit, ehe die Realität über sie hereinbricht. Man müsse den Schmerz der Liebe bewusst durchleiden, ermahnt der Vater seinen verzweifelten Sohn: Sonst werde man zum Zyniker.