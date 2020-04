Jessica Hausner: „Ein Grund, um aus dem Bett zu steigen“

Ich hatte kürzlich zwei Retrospektiven in New York und in London und habe mir meine alten Filme wieder angeschaut. Es hat mir gezeigt, dass sich ein roter Faden durch meine Arbeit zieht. Es geht in meinen Filmen immer um Einsamkeit, wobei es ja diesen Wortunterschied zwischen „Einsamkeit“ und „Alleine sein“ gibt. Ich habe das Gefühl, meine früheren Filmen handeln eher von einer schmerzhaften Einsamkeit. Je länger ich Filme mache, desto mehr geht es um ein grundsätzliches Alleine sein, das aber nicht mehr so schlimm ist. So ist es eben (lacht).

Sie erzählen durchgehend von (jungen) Frauen, die sich im Widerspruch zu Konventionen befinden.

Dass in meinen Filmen immer Frauen die Hauptfiguren sind, ist etwas, worüber ich früher nie nachgedacht habe. Natürlich ist das Thema auch in letzter Zeit viel aktueller geworden. Das finde ich gut. Ich finde, die #MeToo-Bewegung hat einen Stein ins Rollen gebracht, auf den ich längst gewartet habe. Es ist jetzt wirklich der Moment, wo uns Frauen ganz schön viele Möglichkeiten offen stehen. Und das sollte man auch nutzen. Also ja, man kann es als Frau schaffen, aber man darf sich keine Fehler erlauben. Dieses Recht, auch mittelmäßig sein zu dürfen, haben Frauen noch nicht (lacht). Dann bist du sehr schnell weg vom Fenster.