Serien gegen die Langeweile: "Tiger King", "Westworld" und "Tales from the Loop"

In der Auftaktfolge sucht ein Mädchen seine spurlos verschwundene Mutter und findet sich in einer Zeitschleife wieder. Man fühlt sich hier stark an die Netflix-Serie „Dark“ erinnert. Eine andere Episode handelt von einem todkranken Großvater und seinem Enkel – eine äußerst traurige Geschichte, in der leider vor lauter pathetischen Bildern nur noch wenig Platz für Handlung bleibt.

Die beste der drei Folgen ist zweifelsohne jene über den einsamen „Loop“-Wachmann Gaddis ( Ato Essandoh, Bild). Der reist mit einem schwebenden Traktor versehentlich in eine Parallelwelt, in der er auf sich selbst trifft. Sein Alter Ego ist in einer Beziehung mit einem gut aussehenden Mann, den Gaddis heimlich verehrt. Eine teils verstörende Dreiecksbeziehung bahnt sich an, die gerade deshalb so spannend ist, weil sich das Genre der Serie nicht ganz greifen lässt und man als Zuseher nicht weiß, wohin die Reise geht.