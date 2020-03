"Nordrand“ von Barbara Albert: Nicht gealtert

„Ich habe , Nordrand‘ erst kürzlich mit meinen Studierenden wieder gesehen“, erzählt Barbara Albert, die mit ihrer Familie in Berlin lebt und dort an der Universität Film unterrichtet: „Es war interessant, weil , Nordrand‘ so etwas Zeitloses hat und nicht gealtert ist. Er ist letztlich nach wie vor sehr aktuell.“

Tatsächlich zählt „ Nordrand“ zu jenen begnadeten Filmen, die auch satte zwanzig Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch umwerfende Wirkung entfalten.

„ Nordrand“ spielt an den nördlichen Rändern von Wien – wo Albert auch selbst aufgewachsen ist – und erzählt die Geschichte zweier junger Frauen namens Tamara und Jasmin vor dem Hintergrund des Jugoslawienkrieges, der viele Flüchtlinge in die Hauptstadt treibt – ein Umstand, der „ Nordrand“ auch heute noch so aktuell macht: „Themen wie Flucht vor Krieg und die Frage, wie man miteinander leben kann, sind brisanter geworden, weil es jetzt ja noch mehr Gegenkräfte gibt“, findet Barbara Albert, „und das ist traurig.“