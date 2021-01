Dschungelshow: Österreicherin Zoe Saip schmeißt bei Ekelprüfung die Nerven

Bei Zoe Saip lagen bereits in der ersten Folge von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" die Nerven blank. Die Österreicherin musste in der Auftaktfolge zu ihrer ersten Dschungelprüfung antreten - und versagte kläglich.

Saip vergießt nach Ekelprüfung bittere Tränen

Zusammen mit Frank Fussbroich und Mike Heiter musste sich Saip bei der Ekelprüfung "Tierischer Einlauf" behaupten. Bei der Aufgabe handelte es sich um eine Art Staffellauf in einem Tank, bei der die Kandidaten Schlüssel durch ein Labyrinth zu fädeln müssen. Dabei füllte sich der Tank nach und nach mit Wasser, während die Kandidaten mit diversem Getier Bekanntschaft machten.

Die Prüfung war an sich nichts Neues in der Dschungel-Geschichte. Bereits in der zehnten Staffel mussten die ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer schon einmal in den Ekel-Tank.