Erste "Dschungelshow": Panik im Wassertank, aber die Frisur hält

Ebenso wenig schillernd wie diese Liste zeigt sich der deutsche Schauplatz des Geschehens beim Auftakt am Freitagabend. „Zwischen Chemiepark, Wurstfabrik und zerbrochenen Träumen“ ziehen die Kandidaten in ein Fernsehstudio in Köln-Hürth ein.

Drinnen sind jede Menge exotische Topfpflanzen platziert, der Schauplatz für die Dschungelprüfungen sieht fast so aus wie immer. Fast.

Tiny House

Genächtigt wird allerdings nicht in einem Camp, sondern in einem kleinen Holzhäuschen mit 18 Quadratmetern Wohnfläche. „Tiny House“ nennt sich die spartanische Unterkunft. Die englische Wortschöpfung hat den Machern offenbar so gut gefallen, dass sie alle paar Sätze im Skript des bewährten Moderatorengespanns Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auftaucht.