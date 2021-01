Charlène: Feuriger Auftritt mit Kindern - einen Tag nach 43. Geburtstag

Ihren 43. Geburtstag werde seine Ehefrau Charlène im kleinen Kreise feiern, hatte Fürst Albert von Monaco erst vor wenigen Tagen dem People-Magazin verraten. "Sie mag keine großen Feste", hatte der 62-Jährige bei dieser Gelegenheit ausgeplaudert. Am 26. Jänner, einen Tag nach ihrem Geburtstag, stand für Charlène dann aber doch eine offizielle Feierlichkeit an.

Charlène und Albert begehen traditionellen Feiertag in Monaco

Am 27. Jänner wird Sainte Dévote, die Schutzheilige des Fürstentums Monaco, mit einem Feiertag geehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin vor der Kirche Sainte-Dévote am Abend zuvor in Anwesenheit der Fürstenfamilie ein Fischerboot mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb.