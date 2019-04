Rosenball in Monaco: Albert schien Charlene nicht zu vermissen

Hommage an Lagerfeld

Caroline von Hannover trug am Rosenball eine Hommage an ihren langjährigen Freund Karl Lagerfeld. Ihre Robe war der letzte Entwurf, den der verstorbene Modemacher vor seinem Ableben angefertigt hatte. Caroline von Hannover und der legendäre Modeschöpfer kannten einander seit den 1970er Jahren und hatten ein sehr enges Verhältnis. Prinzessin Caroline gehörte auch zum engsten Kreis von Personen, die Ende Februar an Lagerfeld Bestattung teilnahmen.