Prinzessin Caroline & Lagerfeld: Die besondere Freundschaft, die sie verband

Mitte der 1970er-Jahre lernte Prinzessin Caroline den deutschen Modemacher kennen. In einem Interview mit der Vogue hatte sie über ihre erste Begegnung mit Karl Lagerfeld verraten: "Ich muss sechzehneinhalb Jahre alt gewesen sein, vielleicht war es auch 1974 oder 75. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war in seinem schönen Art-déco-Appartement an der Place Saint-Sulpice für ein Fotoshooting der amerikanischen 'Vogue' mit Fotograf Chris von Wangenheim, der leider nicht mehr lebt."