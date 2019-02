Die exzentrischen Angewohnheiten des Karl Lagerfeld

Die Siamkatze habe den Modemacher bereits öfter als Inspiration gedient. So habe er beispielsweise eine kornblumenblaue Kollektion für Chanel entworfen, die der Farbe von Choupettes Augen ähneln.

Lagerfelds Katze konnte sich so einiges erlauben: Sie aß mit dem Modeschöpfer zu Tisch. "Sie hasst es, alleine auf dem Boden zu essen", erklärte Lagerfeld dem Modeportal WWD.

Auch regelmäßige Maniküren für Choupette stünden auf dem Terminkalender.

Der Modezar teilte sogar sein Bett mit dem geliebten Tier: "Nachts schläft sie unter einem Kopfkissen im Bett", verriet der Modeschöpfer dem Portal.

Lagerfeld gestand, die Katze wie eine Prinzessin zu behandeln. Der Modezar hatte Choupette von einem Freund übernommen. Was nun aus seinem geliebten Tier werden soll, ist noch nicht bekannt.

Fürstliches Anwesen in Monte Carlo

In Sachen dürfte es Choupette auch nach dem Tod des Modemachers an nichts mangeln. Zeit seines Lebens unterhielt Lagefeld, der ein Vermögen von geschätzten 400 Millionen hinterlässt, Wohnungen in Rom, Vermont und New York.

1986 erstand Lagerfeld zudem ein Anwesen in Monte Carlo. Die Villa am Meer war ein Geschenk von keinem Geringeren als Fürst Rainer von Monaco an den Modemacher, der auch mit Prinzessin Caroline von Monaco eng befreundet war.