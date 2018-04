Gracia Patricia: "Es war nicht der Unfall, der sie tötete"

Nach Gracia Patricias Tod konnten die Monegassen drei Tage lang am offenen Sarg in der Schlosskapelle Abschied von ihrer Landesmutter nehmen, bevor die Fürstin am 18. September 1982 in Anwesenheit von rund 800 geladenen Trauergästen in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée beerdigt wurde.

Fürst Albert II., der zum Zeitpunkt des Todes seiner Mutter 24 Jahre alt war, äußerte sich in dem Buch zu der Beerdigung seiner Mutter: "Für mich war es schwierig, mit der öffentlichen Natur meiner der Beerdigung meiner Mama zu leben", verriet er. "Es gibt Momente, in denen man einfach neben den geliebten Menschen stehen und nicht dazu gezwungen sein will, dutzende Hände zu drücken und auf Beileidsbekundungen zu reagieren."