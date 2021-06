Plötzlich erkrankt: Wie geht es Fürstin Charlène wirklich?

Rund eine Woche ist es her, dass der monegassische Palast bekannt gab, dass Fürstin Charlène während eines Auslands-Aufenthaltes an einer nicht näher definierten Infektion erkrankt war, die ihr eine Rückreise nach Monaco zu diesem Zeitpunkt nicht möglich machte. "Während einer Reise auf den afrikanischen Kontinent im Rahmen einer Naturschutzmission erkrankte Ihre Königliche Hoheit an einer HNO-Infektion", war laut Medienberichten in der Mitteilung zu lesen. Reisen dürfe sie deshalb nicht.