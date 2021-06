Charlène noch krank? Albert absolviert Termin mit Kindern, aber ohne Frau

Zuletzt hieß es, die gebürtige Südafrikanerin würde aufgrund einer HNO-Infektion in ihrer Heimat festsitzen. Deswegen fehlte Fürstin Charlène auch beim Großen Preis von Monaco am 23. Mai. Am 3. Juni, dem Fronleichnamsfest, zeigte sich Albert ebenfalls alleine mit seinen Zwillingen auf dem Palastbalkon.