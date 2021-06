Angelina Jolies nächtlicher Besuch bei ihrem Ex-Mann Jonny Lee Miller sorgte vor einigen Tagen für Spekulationen - nicht zuletzt, weil die Schauspielerin mit einer Flasche Wein aufkreuzte und drei Stunden in Millers New Yorker Wohnung geblieben sein soll. Ob sie sich einander in amouröser Hinsicht wieder angenähert haben oder ob sie einfach nur gute Freunde sind, dazu haben sich Jolie und der britische Schauspieler nicht geäußert. Ein Klatschmagazin behauptet nun aber, dass die beiden einander schon länger heimlich daten sollen.

Angelina Jolie: Heimliches Liebes-Comeback?

Jolie war mit ihren Kindern kürzlich nach New York gejettet, um dort ihren Geburtstag zu zelebrieren, den sie am 4. Juli feiert. Laut Woman's Day soll Jolie in Wahrheit die Reise nach Manhattan geplant haben, um ihren Ex-Mann Miller zu sehen. Page Six zufolge soll sie ihm sogar ihre Kinder vorgestellt haben.

"Sie ist begeistert, dass ihre Kinder ihn kennengelernt haben, besonders Pax, der Angelina sehr beschützt", behauptet nun auch eine vermeintliche Quelle des Woman's Day-Magazins.

Jolies Umfeld soll inzwischen vermuten, dass sie und Miller schon viel länger zusammen sind, als alle dachten. 2019 wurden Angelina Jolie und Brad Pitt vor Gericht offiziell als geschieden erklärt. Ein "Insider" behauptet: "Sie hat so viel Aufhebens gemacht, um die Gerichte dazu zu bringen, ihren Status 2019 offiziell in Single zu ändern. Also gab es den Verdacht, dass sie heimlich jemanden traf."