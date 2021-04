Nachbarin aus der Hölle? Angelina Jolie treibt Anrainer in den Wahnsinn

Auch Jolies hoher Bekanntheitsgrad bereite einigen Anrainern Sorgen.

"Die Nachbarn sind besorgt, dass ständig Securities in der Umgebung des Hauses anwesend sein werden", so der Insider vor Jolies Einzug in ihr 25-Millionen-Dollar-Anwesen. "Es leben zwar noch andere Promis in der Gegend, aber die ganze Aufmerksamkeit, die Angie auf sich zieht, ist mit vielen Problemen verbunden."

An Beliebtheit scheint Jolies Familie bei den lieben Nachbarn seitdem wohl nicht gewonnen zu haben.