Umfeld besorgt: Verlangt Angelina Jolie ihren Kindern zu viel ab?

"Angelina Jolie, einst der spannendste Star in Hollywood, hat sich immer mehr isoliert", heißt es über die Oscar-Preisträgerin. Vier Jahre nach der Trennung von Pitt sei "die zunehmend gebrechlich aussehende Angelina so gut wie zur Einsiedlerin geworden". Das Leben des "Maleficent"-Stars sei mittlerweile ein einsames. Wenn sie nicht ihre sechs Kinder hätte, stünde die Schauspielerin ganz schön alleine da, will besagter Insider wissen.

Verlangt Jolie ihren Kindern zu viel ab?

Jolies Unterstützungssystem soll kaum noch vorhanden sein - bis hin zu ihrer unmittelbaren Familie und ihren Anwälten. Jolie soll sich von allen abgewandt haben. Sogar zu ihrem Bruder James Haven, mit dem Jolie einst so eng war und der sie früher bei allem unterstützte, soll sie seit Jahren keinen Kontakt mehr haben.