(Fast) inkognito: Angelina Jolie macht im Discount-Supermarkt auf Normalo

So ganz wollte der Schauspielerin der Inkognito-Look aber doch nicht gelingen: Jolie wurde von Paparazzi erspäht, die sogleich Fotos von ihrem Ausflug in den Discount-Laden machten.

So bringt Jolie "Normalität" in ihren Alltag

Erst vor Kurzem hatte ein Insider aus dem Umfeld der 45-Jährigen gegenüber HollywoodLife ausgeplaudert, wie wichtig es ihr ist, ihren Kindern ein möglichst normales Alltagsleben zu ermöglichen.

"Angelina liebt es, mit ihren Kindern 'Target'-Einkäufe und andere alltägliche Dinge zu machen, weil es ein Gefühl von Normalität in ihr Leben bringt", so die Quelle. "Sie bemüht sich wirklich, ihr Leben so normal zu gestalten, wie sie kann. Einkaufengehen ist etwas, das sie und ihre Kids gerne zusammen machen, und sie findet, dass sie die gleichen Erfahrungen machen sollten wie andere Kinder in ihrem Alter. Sie will nicht, dass sie in einer Blase aufwachsen."