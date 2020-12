Brad Pitt: Freudige Übereinkunft mit Jolie zu Weihnachten

Brad Pitt darf sich heuer über das wohl schönste Weihnachtsgeschenk freuen: Laut US-amerikanischen Medien soll es dem Schauspieler inmitten des Sorgerechtsstreites mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie gestattet worden sein, das Weihnachtsfest zusammen mit seiner Tochter Shiloh und den Zwillingen Knox und Vivienne zu verbringen.

Brad Pitt soll Weihnachten mit drei seiner Kinder feiern

In Berufung auf einen Insider berichtet Us Weekly, dass der 57-jährige Hollywoodstar am Weihnachtstag seine 14-jährige Tochter Shiloh und die elfjährigen Zwillinge Knox und Vivienne sehen darf. Obendrein soll vom zuständigen Richter eine Übernachtung seiner Kinder in seinem Haus gestattet worden sein.

"Sie können die Nacht mit ihm verbringen", fügt die Quelle hinzu und bemerkt, dass Pitt und Jolie zuvor sogar darüber gesprochen haben sollen, die Ferien als Familie zu verbringen, als sie Anfang dieses Jahres nach langer Zeit wieder besser miteinander auskamen. Die Pläne des Ex-Paares hätten sich seitdem aber wieder geändert, weil der Gerichtsstreit zwischen Pitt und Jolie erneut eskaliert sei.

Dem Insider zufolge sollen die "Egos" der beiden Schauspieler die ursprüngliche Idee, in den Ferien zusammen zu sein, erneut ruiniert haben. "Brad und Angelina sind gleichermaßen für das unendliche Drama verantwortlich", fügt der Insider hinzu. "Leider bedeutet das für ihre Kinder einen Kollateralschaden."