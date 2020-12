Shania Twains kühnes Geburtstagsgeschenk für Brad Pitt: "Mache eine Ausnahme"

Worüber freut sich jemand noch, der schon alles hat? Diese Frage dürfte sich wohl auch die kanadische Sängerin Shania Twain in Anbetracht von Brad Pitts Geburtstag gestellt haben. Also schenkte sie ihm Gnade - zumindest für einen Tag. "Alles Gute zum Geburtstag an Brad Pitt, ich mache heute eine Ausnahme", scherzte Twain auf Twitter.

Damit bezog sie sich auf ihren 1997 erschienenen Song "That Don't Impress Me Much". Darin singt sie mit Referenz auf Pitt unter anderem über einen Mann, dessen gutes Aussehen sie nicht besonders beeindruckend findet. ("Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much.")