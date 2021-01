"Stress und Spannungen": Katy Perry und Orlando Bloom legen Hochzeit auf Eis

Bisher lief alles nach Plan bei Musikerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom. Im Februar 2019 hat sich Paar verlobt. Am 27. August 2020 gaben die beiden im Rahmen einer Spendenaktion von "Unicef" die Geburt ihrer Tochter bekannt. Geheiratet wird aber wohl nicht so bald werden, wenn man einem Insider Glauben schenken darf. Der berichtet nämlich gegenüber ET! Online, dass Perry und Bloom aufgrund von "Spannungen" das Jawort vorerst auf Eis gelegt haben sollen.

Bloom und Perry: Keine Hochzeit in Sicht?

"Sie haben die Hochzeitsplanung in den Hintergrund gedrängt, und es gibt derzeit keine Diskussion über einen neuen Hochzeitstermin", berichtet die anonyme Quelle aus dem Umfeld des Promipaares. "Sie wollen keinen Druck auf sich selbst ausüben."

Wie es zu der Entscheidung kam? "Als sie anfänglich ihre Hochzeit planten, gab es viel Stress und Spannung", verrät der Insider weiter.