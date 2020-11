Neuer Look: Katy Perry sieht jetzt aus wie Adele

Die US-Sängerin Katy Perry experimentiert bekanntermaßen gerne und oft mit ihren Looks. Rund zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter hat sie sich nun offenbar ein weiteres Mal neu erfunden. Auf Instagram zeigt sich Perry nun im glamourösen Outfit im Stil einer Hollywood-Diva - mit gewellter XL-Mähne in einem für sie doch recht ungewohnt schlichten Ton. Zuletzt trug sie einen platinblonden Bob und trat in quietschbunten Outfits auf.